«Предательское государство». Что показал казус Фарион

Увольнение львовской русофобки Ирины Фарион свидетельствует о предательской природе украинского государства, которое легко отворачивается от тех, кого ещё вчера поддерживало.

Об этом на канале «Politeka» заявил бежавший в США украинский миллионер Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Языковые споры Россия использует. Использует ли она Фарион – у меня таких данных нет. Глупая ли она и просто полезная идиотка, или она действительно агент – я не знаю. Её странное поведение меняется.

Но и поведение государства меняется, как мы видим. Потому что вчера такие, как Фарион, были обласканы государством – в том плане, что им давали возможность распоясаться.

На сегодняшний день на примере Фарион мы видим, что наше предательское государство, испугавшись этого, вдруг меняет ракурс, предавая уже тех, кого вчера поддерживало.

По сути, у нас предательское государство, которое предаёт наш народ. Оно не защищает меньшинства, не защищает слабых, оно всегда начинает кого-то преследовать по любому поводу. Государство подстраивается под социальные сети», – сказал Балашов.