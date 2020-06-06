Предательство Донбасса в России расценят как второй вывод войск из Афганистана

06.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

В России достаточно сильны позиции различных групп «ястребов», которые не допустят предательства Донбасса.

Об этом в эфире YouTube-канала «UkrLife» заявил киевский политолог Кость Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Некоторые политические силы говорят, что да, ради того, чтобы добиться снятия санкций и вернуть Россию в клуб рукопожатых государств, мы готовы пойти на некоторые уступки на Донбассе. Но это говорят только представители одной группы. Все чудесно понимают, что основное решение будет за лидером России, а он пока ещё своего слова не сказал.

Более того, достаточно сильны позиции различных групп «ястребов», которые, естественно, считают, что, если Россия уйдёт из Донбасса, если Россия тоже пойдёт на выполнение Минских договорённостей, то это будет расценено чуть ли не как второй вывод войск из Афганистана, которое будет достаточно серьёзным ударом по имиджу и престижу России внутри России, не на внешнем направлении», – заявил Бондаренко.

Тем не менее, говоря о «российском присутствии», эксперт никакого однозначного утверждения не сделал.

«В России могут говорить, что «их там нет», что они не присутствуют на территории Донбасса, но все прекрасно понимают, что Донбасс – это сфера интересов РФ, и Россия не будет пока что уходить из Донбасса», – сказал политолог.