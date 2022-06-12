«Предательство или испуг?» – В Киеве требуют наказать виновных в потере Херсона

Украинские командиры, которые причастны к провалу, способствовавшему быстрому продвижению русской армии из Крыма на Украину, должны понести ответственность.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил депутат Верховной рады фракции «Голос» Сергей Рахманин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Крым – это не просто полуостров, это не просто оккупированная территория Украины, это одна из самых больших военных баз России. Там сосредоточена огромная группировка. Более того, она усиливалась перед войной. Учитывая периметр, рельеф, условия, на способы ведения защиты, на численность, на которую мы можем ориентироваться из открытых источников, там невозможно было остановить врага вообще, на 100%. Можно было эффективно обороняться, можно было навязывать бой», – заявил Рахманин.

По его словам, успех русских был обоснован тем, что не было организовано надлежащей украинской обороны.

«Объективно там не было реальных возможностей оказывать сопротивление. Вопрос в том, что этого сопротивления не было, насколько можно было судить из официальных сообщений, по свидетельствам людей, которые остались живыми, по свидетельствам местных жителей. Сопротивления не было. Даже такого сопротивления, которое было на других участках, не было. В целом, возможно, что причиной был испуг, я этого не исключаю. …

Надлежащей обороны там организовано не было. И это привело к следующим последствиям – быстрый выход на Мариуполь, угроза Николаеву, захват портов. То, что за это должны понести ответственность определённые лица, это безусловно. Но круг этих всех должно установить следствие – это «а». Степень их вины должно определить следствие – это «б». И «в» – умысел. Это было предательство или это был испуг? Испуг – это тоже преступление.

Хорошо, каждый человек может испугаться, но они совершили государственное преступление, потому что они не оказывали сопротивление в соответствии с теми полномочиями, которые на них были наложены», – подчеркнул депутат.