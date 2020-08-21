Предательство в белорусской армии: Националистическим СМИ передана запись министра на закрытом совещании

21.08.2020, Москва, Елена Острякова

Националистическое белорусское издание «Наша Нива» опубликовало стенограмму выступления министра обороны страны Виктора Хренина перед руководством структурных подразделений министерства и Генштаба.

Аудиозапись была якобы передана «Нашей Ниве» одним из участников встречи, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Те политтехнологи, которые пишут тексты Тихановской, ставят вопрос: армия, вы с народом? будете вы стрелять против народа? Нас призывают, в том числе и Тихановская, которая говорит «Не выполняйте преступные приказы». Эта женщина нас призывает к измене, нарушению закона — не выполнять приказы. Пока армия не перейдет на сторону протестующих, государство развалить невозможно. Вся надежда на нас с вами. Мы не деморализованы.

Надо бороться, если надо — и с оружием. За страну, за себя, за наши семьи, за тех учительниц, которые напуганы и боятся», – сказал Хренин.

По его словам, офицерам стали поступать угрозы.

«Угрозы пошли некоторым офицерам. Произошел случай у военно-воздушных сил, забыл фамилию, ну неважно. На сборах пришел: «Не хочу служить, увольте меня». Началось это, как только его жене пришла эсэмэска на телефон. Он пришел и забрал рапорт. Я сказал: таким офицерам выдать пистолет. Я никогда не думал, что до такого дойдет, что будем ходить с оружием в руках. И большинство людей напугано, надежда только на нас — будем защищать», – отметил министр.

По его оценке Белоруссия стремительно движется к гражданской войне. Он сравнил армию с часовым, охраняющим государство, и напомнил, что согласно уставу часовой обязан стрелять, если кто-то приближается к охраняемому объекту.

«Может, некоторые этого хотят, чтобы потом нас, меня, обвинить в геноциде против собственного народа, потому что когда применяется оружие, гибнут мирные люди. Да, это всё понятно, да, мы, возможно, войдем в гражданскую войну, цена человеческой жизни теряет цену с каждым днем. Это ужасно. Не исключено, что может быть и военный конфликт, на сегодня это уже реальность. Сомневающимся лучше уйти сейчас — на команде «стой, стрелять буду». А уходить на фоне подачи последующих команд — вот это будет измена, это самый страшный человеческий порок. Когда ты смотришь в глаза, веришь, а получаешь удар в спину», – резюмировал Хренин.