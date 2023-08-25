Предательство Вучича ввергнет Сербию в политический кризис – Драган Станоевич

Елена Острякова .  
25.08.2023 19:59
  (Мск) , Москва
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Балканы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Сербия, Скандал, Спецоперация, Украина


Президент Сербии Александр Вучич совершил предательство своего народа, встретившись с президентом Украины Владимиром Зеленским, пообещав ему поддержку, подписав декларацию Балканского конгресса в поддержку Киева, а также санкционировав участие премьер-министра Аны Брнабич в антироссийской «Крымской платформе».

Об этом в интервью израильскому ютуб-каналу Вальдман-LINE заявил глава сербской диаспоры РОД Драган Станоевич.

Президент Сербии Александр Вучич совершил предательство своего народа, встретившись с президентом Украины Владимиром Зеленским,...

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«Сам факт: Вучич хвастался дружбой с Путиным, говорил, что Россия его поддерживает, а потом – Сербия участвует в форуме по «освобождению» Крыма. Это явно предательский акт. Как это можно по-другому назвать», – сказал Станоевич.

Он считает, что Вучич должен был уехать с Балканского конгресса в Афинах сразу же, как обнаружил там премьер-министра самопровозглашенного Косова, поскольку это было оскорблением, но вместо этого сербский президент встретился с Зеленским. Причем содержание этой встречи не разглашается.

«Сегодня все телевидение говорит, что это предательство, что нельзя было так с Зеленским подчинённо. Вучич сказал, что Зеленскому сейчас в мире никто не смеет возразить, он такой пуп земли, и все должны его бояться», – недоумевает Станоевич.

Он прогнозирует политический кризис в Сербии.

«Повернуть так корабль Сербии не получится. Политиков приводят к власти западные службы, поэтому рассматривать его действия как действия Сербии нельзя. По данным недавнего социсследования, поддержка России среди сербов – больше 86%. Сумасшедшая поддержка. Она не потому, что мы против Украины, а потому, что мы помним тот цинизм, когда нас НАТО бомбила, когда у нас отняли Косово, а сейчас нас заставляют признать собственную территорию как чужую.

Наш народ прекрасно понимает, что происходит, какая это война, и почему она ведется. Все понимают, что Сербия тоже зависит от того, как эта ситуация пройдет», – заключил Станоевич.

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