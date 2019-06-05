Предательство Зеленского дарит уникальный шанс предателям времен Януковича

05.06.2019, Киев, Игорь Петров

На фоне разочарования избирателей Юго-Востока Украины в новом президенте Владимире Зеленском, который демонстрирует приверженность прозападному курсу своего предшественника, возрастают шансы на успех старого-нового проекта экс-«регионалов» в случае воссоединения осколков «Оппозиционного блока».

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Кирилл Молчанов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, это однозначно будет иметь синергетический эффект. Более того, если выборы будут откладываться, то будет идти переток от «Слуги народа» к «Оппозиционной платформе» потому что на юге и востоке, где Зеленский получил достаточно много во втором туре, будет все больше нарастать негодование – что он собирается делать по урегулированию на Донбассе? Или он просто будет продолжать политику «ни войны, ни мира», которая сохранялась последние пять лет?

Так что я думаю, что, если выборы будут осенью, то они вполне могут побороться и за первое место», – сказал Молчанов.

Напомним, что в свое время Партия регионов аналогично предала интересы избирателей, отказавшись от выполнения обязательств по предоставлению русскому языку статуса государственного и союзнических отношений с Россией.

Вместо этого «бело-голубые» начали инициировать расторжение газового контракта с Москвой, отказались от вступления в Таможенный союз и шантажировали РФ подписанием соглашения об ассоциации с ЕС, а также тайно взращивали украинские националистические проекты с прицелом на создание удобного спарринг-партнера для Виктора Януковича.