Предательство Зеленского обрекает Украину на бесконечный коллапс

26.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Развал фракции «Слуга народа» на несколько групп, ориентирующихся на разные центры влияния, вынуждает Владимира Зеленского дрейфовать в сторону союза с Петром Порошенко и Святославом Вакарчуком.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил бывший замглавы администрации президента Украины времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Портнов обратил внимание на провал голосования за назначение Михаила Саакашвили в минувшую пятницу, когда в Верховной раде не нашлось необходимого числа депутатов для поддержки президентской инициативы.

«Против президента выступает собственная фракция, это не проблема Саакашвили – это проблема президента и его авторитета. Он не должен был допускать девальвации собственного слова, он допустил уже много раз, по огромному количеству кадровых решений. Поэтому, чем больше таких случаев, когда девальвируются слова верховного главнокомандующего, тем меньше к нему будет доверие у деловой элиты, у правоохранительной системы, у правительства, у чиновников, которые на него работают.

Они будут всё время взвешивать — «а вдруг президент уползёт на один шаг назад», «а вдруг он сейчас скажет что-то, а у нас нет тыла, и завтра нас никто не защитит», все начнут расползаться, дальше никто не чувствует ответственности в этой политической силе, что его могут за что-то наказать, и каждый следующий случай укрепляет предыдущего в том, что ответственности нет, можно ставить под сомнения президентские решения, можно подвергать ревизии своего политического лидера и дальше это закончится тем, что президент вообще через парламент не сможет ничего провести, это уже мы сегодня наблюдаем», – отметил Портнов.

«Чем больше будет разваливаться политическое монобольшинство из одной фракции «Слуга Народа», тем быстрее президент будет вынужден скрепиться уже формальной коалицией с кем-то из других коалиционных партнеров, и я думаю, мы же понимаем, что это будет не «ОПЖЗ». Мы же видим, к чему президент расположен, он предрасположен к майдану, он полностью живет майданной риторикой, майданной идеологией, он предрасположен к «Европейской солидарности» Порошенко и «Голосу» Вакарчука.

Вот они там все «побратимы», три фракции, поэтому, если начнёт разваливаться «Слуга народа», а она развалятся, это не значит что будут досрочные выборы, нет, президент найдёт себе политических партнеров рядом, он уже их нашёл, он с ними кадры делит, правоохранительные и здесь в правительстве, и фактически это может закончиться формированием коалиции, чтоб не допускать парламент, потому что в следующим парламенте президент не получит уже монобольшинства, его рейтинг и его политические силы уже гораздо меньше, чем были, когда они избирались».

Бывшие избиратели Зеленского не простят союза с бандеровскими партиями.

«Они не голосовали за то, чтобы Порошенко вообще на свободе был, если помните, ключевые тезисы были такие – что он должен вообще-то сидеть в тюрьме вместе со своей командой мародеров и воров, которые обворовали государственный бюджет, государственные военные компании предыдущие пять лет.

Этого не происходит, поэтому, если придётся президенту сильнее прикоснуться к «Европейской солидарности» Порошенко или к «Голосу», это будет обозначать ревизию курса, который был предоставлен этой политической команде избирателями. Это значит, что это повлияет на социологические показания этих политических сил, это будет шатать политическую будку, это будет шатать всю ситуацию.

Все время все будут постоянно жить в парадигме возможных досрочных выборов, и уже тогда точно никто не будет заниматься делом – средним, долгосрочным планированием, все будут ориентироваться на возможные выборы, даже если их не будет. И страна опять войдёт вот в такой коллапс, в такую ситуацию потрясения, из которой она никак не сможет выйти», – резюмировал Портнов.