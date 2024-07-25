Предателя Андрея Кураева пристроили в Стамбульский Патриархат

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Известный в прошлом православный миссионер Андрей Кураев, долиберальничавшийся до открытой поддержки бандеровской Украины и лишенный духовного сана в Русской Церкви, перешел в Константинопольский Патриархат.

«Иудушка» Кураев принят в статусе протодиакона так называемый Литовский экзархат – еще одну структуру, которую Стамбул легализовал на канонической территории РПЦ, игнорируя протесты Москвы.

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Кураев был признан в России иноагентом и уехал в Чехию. Своих бывших церковных собратьев он теперь называет не иначе как «гундяевские прислужники».

«Недалек тот час, когда Кураев будет сослужить с организаторами самых массовых гонений на Украинскую Церковь – раскольниками из секты Думенко», – замечал замглавы ОВЦС Вахтанг Кипшидзе.