Предателю из Одессы поручили самое грязное дело

17.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Депутат из Одессы Алексей Гончаренко, в прошлом – член Партии регионов и «защитник» русского языка, а ныне – холуй режима Петра Порошенко, призвал Верховную Раду срочно рассмотреть вопрос о переименовании Украинской Православной Церкви (Московского Патриархата).

«Я хотел бы попросить срочно отработать два законопроекта. Один – по названиям Церквей в Украине. Он будет предусматривать, что Церковь будет называться так, как она должна называться – согласно своего центра, где бы он ни находился. И Украинская Православная Церковь – одна в Украине. Второй – нам надо законодательно урегулировать вопрос перехода общин в Православную Церковь Украины, включая вопросы имущества», — сказал Гончаренко, подразумевая новую раскольническую структуру, созданную на выходных Петром Порошенко и подчиняющуюся Стамбулу.

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Спикер Верховной Рады Андрей Парубий отметил, что если парламентский комитет утвердит этот вопрос в среду, то в четверг на заседании можно рассмотреть два законопроекта о переименовании УПЦ МП, зарегистрированных в Раде.

Напомним, что еще в ноябре глава раскольнического «киевского патриархата» Михаил «Филарет» Денисенко заявил, что «Российскую Православную Церковь на Украине».

Переименование УПЦ МП, по задумке власти, облегчит процесс захвата православных святынь на Украине. Дело в том, что главные монастыри Московского Патриархата – Почаевская, Киево-Печерская и Святогорская Лавры – являются собственностью государства, а в прошлые годы, до прихода к власти ультранационалистов, были переданы в безвозмездное пользование Церкви.

В документах о передаче в пользование указана УПЦ. После ее переименования возникнет необходимость перерегистрации документов, которая может быть заблокирована под различными предлогами (как уже произошло в случае с Почаевской Лаврой, где суд признал передачу строений Церкви незакрнной).

В результате Московский Патриархат может потерять множество храмов и монастырей на Украинае.