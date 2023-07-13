Предав Россию, Эрдоган пошел на примирение со старым врагом

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Лидеры Греции и Турции договорились продолжить переговоры «об условиях укрепления доверия» после более чем года напряженности.

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», отношения между Афинами и Анкарой были прерваны в марте прошлого года по желанию турецкой стороны.

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Теперь же кабинеты обоих лидеров выступили с практически идентичными заявлениями о том, что «позитивный климат, возникший в двусторонних отношениях в последние месяцы, имеет преемственность и последовательность».

на саммите НАТО в Вильнюсе Эрдоган и Мицотакис договорились возобновить работу учрежденного в 2010 году Совета сотрудничества высокого уровня. И назначили ближайшую встречу на осень этого года – ожидается, что она пройдет в Салониках.

Нужно отметить, что взаимоотношения между Грецией и Турцией многие десятилетия остаются напряженными из-за политики Анкары. В частности, турки в свое время оккупировали северную часть Кипра, создав непризнанную республику турецкого меньшинства на населенном преимущественно греками острове.

Кроме того, Турция оспаривает территориальные воды Греции, особенно шельфы с полезными ископаемыми и несколько раз провоцировала мигрантские атаки на ЕС через греческую границу.

В прошлом году Эрдоган прервал двусторонние переговоры из-за спора о нарушениях греческого воздушного пространства турецкими военными самолетами, обвинил Мицотакиса в оказании давления на США с целью заблокировать продажу Турции истребителей F-16.Отношения улучшились, когда Греция стала одной из первых стран, отправивших спасателей, чтобы помочь Турции справиться с последствиями землетрясения, произошедшего в феврале этого года.

Нынешнее «потепление» между Афинами и Анкарой очевидно происходит не просто так. Возможно, оно идет под эгидой НАТО, когда Запад сплачивает вокруг себя силы для борьбы с Россией. В этой связи вполне объяснимы последние недружественные выходки Эрдогана с передачей нацистов из «Азова» Украине, и одобрением вступления Швеции в НАТО.