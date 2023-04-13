Предавшего Россию олигарха настигла расплата на Украине

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На Украине арестовано имущество бывшего гражданина РФ, олигарха Вадима Новинского, имевшего сан диякона в УПЦ, ранее выдававшего себя за защитника канонического православия.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщила пресс-служба СБУ.

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«По материалам Службы безопасности арестовано имущество пророссийского олигарха Вадима Новинского, причастного к пособничеству стране-агрессору. Список заблокированных активов включает корпоративные права на 40 украинских предприятий и 30 газовых скважин, где добывают промышленные объемы голубого топлива», – заявили в СБУ.

Отмечается, что общая сумма арестованного имущества составляет более 3,5 миллиардов гривен.

Утверждается, что в попытке избежать санкций СНБО Новинский пытался перерегистрировать свои объекты на несколько аффилированных коммерческих структур, для чего привлек подконтрольных частных нотариусов и государственных регистраторов.

В итоге министерство юстиции отменило перерегистрацию.

В офисных помещениях предприятий и по местам работы и проживанию фигурантов дела проведены обыски.

«В ходе обысков обнаружены документы, печати компаний-нерезидентов и прокремлевская религиозная литература. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности», – отмечают в СБУ.