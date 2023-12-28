В следующем году война на Украине не сможет закончиться позитивным для нее итогом. Населению страны нужно готовиться к тому, что ситуация будет становиться только хуже, если оно хочет выйти хотя бы на условия начала СВО.

Об этом в эфире 24 канала заявил беглый крымский журналист Павел Казарин, обслуживающий теперь интересы антироссийской пропаганды и мобилизовавшийся в ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эта война – это марафон, а не спринт. Она, если и закончится в 24-м году, то это будет означать, что она закончится не по нашему сценарию. Она закончится так, как вам не понравится. Для того, чтобы она закончилась так, как вам понравится, нужно готовиться, что это не будет в этом году, окончание войны. И что нужно готовиться к тому, что сейчас, например, украинский тыл – это не тыл воюющей страны, то есть, он не выполняет все роли, которые обычно закреплены за тылом воюющей страны. Сейчас функцию тыла для украинской армии выполняет коллективный Запад – он поставляет нам оружие, боеприпасы. Более того, он вливает в украинскую экономику ежемесячно миллиарды. И именно благодаря этому финансовому донорству украинский тыл может почти не ощущать на себе войну», – сказал предатель Крыма.

«Сейчас эту разницу между реальной стоимостью киловатта электроэнергии или кубометра газа, что платит украинец обычный, эту разницу перекрывают европейские и американские налогоплательщики, за счет которых сейчас финансируется огромная часть украинского бюджета. Если у кого-то из наших зрителей есть ощущение, что хуже не будет, нужно запомнить, что хуже может быть всегда. Нужно просто ценить, что у нас есть, и понимать, что этот дождь надолго, что никто из нас завтра-послезавтра, через месяц, через полгода не вернется снова в 23 февраля 22-го года», – заявил Казарин.