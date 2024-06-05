Предавший родину кагэбист: Ермак готовит увольнение Сырского

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак путём распределения по подразделениям западной военной помощи фактически управляет украинской армией, безжалостно уничтожая элиту ВСУ.

Об этом в своём видеоблоге заявил предавший Родину бывший агент КГБ СССР Юрий Швец, передает корреспондент «ПолитНавигатора». Он со ссылкой на свои источники сообщил о кризисе в офисе Зеленского, который должен разрешиться очередной сменой главкома. Кандидаты на место Сырского – бывший командующий ДШВ Мойсюк и глава ГУР Буданов.

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«Управляет ВСУ сейчас, чем вызван весь сыр-бор, и надеется продолжать управлять Ермак. Эта идея вызвана тем, чтобы запутать следы его бурной деятельности в неофициальной области. Руководит Ермак через очень жёсткое распределение боекомплекта, поступающего через иностранную помощь. По убеждению моих источников, деятельность Ермака приводит к планомерному уничтожению лучших подразделений ВСУ. Назовите любое, с вашей точки зрения, эффективное подразделение ВСУ – и вы попадёте в десятку. Те подразделения, которым доверяют опасные участки на фронте, на которые возлагаются задания стоять или взять любой ценой, должны это делать ценой своей жизни, потому что достаточного количества боекомплекта у них нет», – сказал Швец.

По его словам, также Ермак уничтожает «белую кость» – кибервойска и специалистов РЭБ, бросая их в штурмы. Всё это планируется поставить в вину нынешнему главкому ВСУ.

«На Сырского также можно свалить и проблемы с ТЦК, потому что когда он командовал сухопутными войсками, они им подчинялись. Всегда можно свалить, что это Сырский разгромил эту систему – она действительно была разгромлена, но всегда есть козёл отпущения, на которого можно свалить ещё и это. …Сейчас говорят, что больше шансов у Мойсюка, у Буданова шансов меньше – вот и расценивайте расклад сил в высшем руководстве», – заключил предатель.