Предавший родину кагэбист: Сырский – марионетка Ермака с московскими корнями

Новый главком ВСУ Александр Сырский является полностью подконтрольной главе офиса президента Украины Андрею Ермаку фигурой.

Об этом в своём видеоблоге заявил предавший Родину бывший агент КГБ СССР Юрий Швец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Швеца, Сырский выполняет все указания по ведению боевых действий из офиса президента, причем делал это на протяжении длительного времени, не ставя в известность теперь уже бывшего главкома Валерия Залужного.

«Многие месяцы, если не годы, марионеткой Ермака в управлении ВСУ был генерал Сырский. То есть ему напрямую поступали указания по стратегическим вопросам ведения военных действий из ОП Ермака. И он, будучи сервильным человеком (я имею в виду Сырского), это выполнял. Не ставя в известность даже генерала Залужного.

То есть была искусственно внесена полная дезорганизация в управлении вооруженными силами. Этого одного было достаточно в напряженной войне для того, чтобы страна потерпела полное поражение, крах…

Сырский выполнял стратегические указания на поле боя Ермака. Помните, не так давно проговорилась Безуглая о том, что у них есть стратегический план – у Безуглой, у пиарщиков и ларечников, у них есть стратегический план. Этот план и будет выполнять Сырский», – скзаал перебежчик.