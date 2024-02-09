Предавший родину кагэбист: Сырский – марионетка Ермака с московскими корнями

Анатолий Лапин.  
09.02.2024 14:16
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина


Новый главком ВСУ Александр Сырский является полностью подконтрольной главе офиса президента Украины Андрею Ермаку фигурой.

Об этом в своём видеоблоге заявил предавший Родину бывший агент КГБ СССР Юрий Швец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Новый главком ВСУ Александр Сырский является полностью подконтрольной главе офиса президента Украины Андрею Ермаку...

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По мнению Швеца, Сырский выполняет все указания по ведению боевых действий из офиса президента, причем делал это на протяжении длительного времени, не ставя в известность теперь уже бывшего главкома Валерия Залужного.

«Многие месяцы, если не годы, марионеткой Ермака в управлении ВСУ был генерал Сырский. То есть ему напрямую поступали указания по стратегическим вопросам ведения военных действий из ОП Ермака. И он, будучи сервильным человеком (я имею в виду Сырского), это выполнял. Не ставя в известность даже генерала Залужного.

То есть была искусственно внесена полная дезорганизация в управлении вооруженными силами. Этого одного было достаточно в напряженной войне для того, чтобы страна потерпела полное поражение, крах…

Сырский выполнял стратегические указания на поле боя Ермака. Помните, не так давно проговорилась Безуглая о том, что у них есть стратегический план – у Безуглой, у пиарщиков и ларечников, у них есть стратегический план. Этот план и будет выполнять Сырский», – скзаал перебежчик.

«Кто такой Сырский? Согласно кадровой политики Ермака, все следы в прошлом должны вести в Москву. Сырского следы ведут в Москву, как у Наумова, который по телефону из ФСБ Москвы дал указание назначить первым заместителем председателя СБУ, так, наверное, то же самое, по такому же телефону сейчас дали указание назначить Сырского, и он был назначен», – заявил Швец.

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