Предавших Донбасс пропагандистов включили в минские переговоры

09.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Бежавших из Донбасса украинских пропагандистов Дениса Казанского и Сергея Гармаша в Киеве назначили на роль представителей отдельных районов Донецкой и Луганской области для переговоров в Минске.

Об этом самозванцы сообщили на своих страницах в «Facebook», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С сегодняшнего дня я принимаю участие в заседаниях Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Напомню, что она называется трехсторонней, так как сторонами переговоров считаются Украина, РФ и ОБСЕ (ЛДНР не сторона конфликта)», – написал Казанский, бежавший из Донецка в 2014 году.

При этом он отметил, что речи о Консультативном совете нет, так как в Киеве от идеи создания такого совета отказались. Тем не менее, пропагандист признал, что согласно Минским договорённостям, вопросы местных выборов на неподконтрольных Киеву территориях и закон об особом статусе Донбасса должен обсуждаться и согласовываться с представителями ЛДНР.

«Дело в том, что в комплексе мер по выполнению Минских соглашений, который вы сами можете найти в сети, есть пункты 11 и 12, в которых говорится, что вопросы касающиеся местных выборов в отдельных районах, а также закон об особом статусе этих районов должен обсуждаться и согласовываться с представителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей. Можно относиться как угодно к этим пунктам, но они есть в документе, который подписала украинская сторона», – признал Казанский, добавив, что в документе нет речи именно про ДНР и ЛНР.

По его словам, Донбасс должна представлять группа коренных жителей, выехавших в 2014 году. Кроме того, он поддержал линию официального Киева, согласно которой украинская сторона по сути отказывается от выполнения «Минска».

«Что же касается возможных будущих выборов на неподконтрольной территории, то наша позиция такая, что они возможны только после получения Украиной контроля над границей и проходить могут исключительно по украинским законам – с возвращением украинского ТВ, украинских журналистов, украинских политических партий и переселенцев», – подытожил Казанский.

В свою очередь уроженец Енакиево Сергей Гармаш сообщил, что уже сегодня, 9 июня, будет участвовать как «представитель ОРДЛО» в работе политической подгруппы.

«Мы не будем вести переговоры с «ДНР». Этих трех букв нет в Минских соглашениях. Мы, как представители ОРДЛО, будем вести консультации с нашей властью и согласовывать, либо не согласовывать ее решения по важным для нас вопросам относительно Донбасса. В конце концов, нам там жить и не учитывать наши интересы – значит создавать почву для будущих, теперь уже действительно – гражданских, конфликтов.

Россия, как сторона конфликта, тоже может «приглашать» туда кого угодно, но поскольку Донецкая и Луганская области (вместе с их отдельными районами) являются административными единицами Украины (и это признает весь мир, в том числе и Москва), то логично, что Киев сам определяет с кем ему консультироваться на переговорах с Россией», – написал Гармаш.

Кроме того, слова пропагандистов подтвердил вице-премьер по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий» Украины, первый замглавы украинской делегации в ТКГ группе Алексей Резников.

«Да, мы начали!» – сообщил Резников изданию lb.ua.

Более того, на роль «представителей Луганска» назначили главу Международной общественной организации «Луганское землячество» Вадима Горана, а также и врача Константина Либстера.