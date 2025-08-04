Прошлогодние предупреждения президента РФ Владимира Путина, что следующие условия договорённостей с Киевом будут только хуже для Украины, вполне обоснованы.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вполне допускаю, что дело может обрести такой оборот, и следующие условия могут оказаться ещё хуже. Там может оказаться или Днепропетровская, или часть Харьковской области. Купянск, по сути, в окружении, хотя референдума на территории Харьковской области не было, и никто её не включал в Конституцию РФ.

Да, это ультимативные требования РФ, по сути предложение капитуляции Украине, это означает поднять руки, принять все условия и сдаться», – сказал Золотарёв.