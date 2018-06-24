24.06.2018, Киев, Максим Карпенко

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Предчувствие катастрофы: Украина промотала советское наследие

Уже через 15-17 лет некогда энергогенерирующая Украина столкнется с тем, что ей придется импортировать более половины от необходимого объема электроэнергии. Сегодня в стране полностью изношена инфраструктура, а население добивает последний ресурс, оставшийся со времен советской власти.

Об этом в эфире UkrLife заявил политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Износ инфраструктуры. У нас 70% мостов изношено, 90% дорог, 32% дорог требуют капитального ремонта, атомные электростанции после 2022-го года начинают выбывать, их ресурс вырабатывается и его нужно либо продлевать, либо строить новые. Мы к 35-му году столкнемся с необходимостью, с проблемой, где брать электричество, потому что атомка генерирует сегодня 54% электроэнергии», – заявил Романенко.