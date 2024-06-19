Предельная агрессивность европейских политиков объясняется близостью катастрофы ЕС – Трухан

Любовь Смирнова.  
19.06.2024 19:26
  (Мск) , Симферополь
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Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, Спецоперация, Украина


Агрессивна риторика европейских лидеров в адрес России компенсируется отсутствием реальных действий. Все понимают, что смещение вооруженного противостояния дальше западных границ Украины приведет к использованию как ядерного, так и более мощного оружия.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил полковник запаса ЦА МО РФ Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Агрессивна риторика европейских лидеров в адрес России компенсируется отсутствием реальных действий. Все понимают, что...

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«Я могу предположить, что они точно не хотят, за исключением может быть политиков, которые определённый заказ выполняют. Не хотят они, скорее всего, прямого вооруженного столкновения с Российской Федерацией. Во-первых, я не думаю, что все эти громкие заявления политиков, которые тут же отрабатывают обратный ход, когда касается плюс-минус принятия практических решений, нам надо понимать, какое желание Европы на театре войны.

Там несколько театров военных действий, и им не надо полностью на европейском театре какую-нибудь заваруху устраивать. Потому что это будет масштаб вооружённого конфликта, который уже приведёт к применению и ядерного оружия, и других мощных средств поражения», – подчеркнул эксперт.

По его словам, глядя на представителей публичной власти в Европе становится понятно, что не они правят – они больше выполняют какие-то представительские функции.

«Риторика у них самая, скажем так, шизофреничная в этом плане, что отмечал и отмечает постоянно верховный главнокомандующий. Очень агрессивная риторика, провокационная, которая вряд ли предполагает реализацию заявленного. Вопрос, насколько эта риторика реализуется в их политике. Пока их политика привела к тому, что ущерб Российской Федерации гораздо меньший, чем для собственных стран.

Плюс у них уже поменялась демография из-за беженцев, и это серьёзно сменило у них внутреннюю обстановку. Она состоит полностью из огромного количества противоречий. Поэтому, когда они говорят на каких-то там конференциях, что Россия проиграет, и Россия им что-то должна, это во многом больше слова», – убежден Трухан.

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