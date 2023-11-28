Предлагать переговоры с Киевом могут только террористы и враги русского народа – Вассерман

Любые мирные переговоры с Киевом будут преступлением против русского населения Украины. Единственное, о чем можно говорить с Зеленским, это о том, на чьей территории его судить – на Украине или в России.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал депутат Госдумы Анатолий Вассерман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Естественно, это именно так. И всё поведение – как самой террористической организации Украина, так и её спонсоров, которых мы обычно называем коллективный Запад, очень чётко показывает, что мира с террористами быть не может. С их спонсорами, теоретически, не исключено. Но тоже довольно маловероятно. Но с самими террористами – мира быть не может, хотя бы потому, что оставлять под угрозой громадное русское большинство, которое в данный момент ещё проживает в оккупированных территориях Украины – это преступление против человечности. Соответственно, любое предложение переговоров я рассматриваю, как сознательное преступление естественно террористической направленности», – подчеркнул он.

«Будь моя воля, я бы поговорил с Зеленским разве что о том, где его на его взгляд лучше судить – в Москве, Киеве или Львове. Хотя нет гарантий, что его мнение было бы принято во внимание», – подытожил Вассерман.