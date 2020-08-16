Предложен новый – «русский флаг Белоруссии»

16.08.2020, Москва, Александр Че

Группа российско-белорусских патриотических интеллектуалов во главе со специалистом по российско-белорусско-украинскому пограничью – орловским культурологом Сергеем Киселевым – предложила новый – «русский флаг Белоруссии».

Им должен стать красный флаг с белым Андреевским крестом. Изображение в центре флага может варьироваться: это может быть и двуглавый орел, а может и православная икона.

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«Русский флаг Белоруссии», по замыслу авторов, должен стать альтернативой, как действующему красно-зеленому (плюс «вышиванка») государственному флагу республики (он был создан на основе флага Белорусской ССР и стал государственным в 1994 году после референдума, когда Лукашенко впервые стал президентом), так и коллаборационистскому бело-красно-белому флагу БНР, используемому нынешней пропольской националистической оппозицией («змагарами»).

Под этим красным Андреевским флагом, как считают разработчики, должны объединиться все русские силы республики, считает Сергей Киселев.

Об этом он сказал в интервью информационному агентству Regnum.

«Существующий флаг теснейшим образом связан с Лукашенко. Он, по сути, представляет из себя немного измененный флаг Белорусской ССР. Эпоха правления Александра Григорьевича, так или иначе, завершится, и государственная символика Белоруссии будет меняться.

Предлагаемый оппозицией флаг Белоруссии 1991−1995 годов, по сути, являет собой флаг Польши с добавленной еще одной белой полосой. Кроме этого, во время Великой Отечественной войны он активно использовался белорусскими коллаборационистами, а в наше время является символом антироссийски и националистически настроенных белорусов», – пояснил нужность замены государственной символики Киселев.

Также он пояснил, почему разработчики предлагают именно красный флаг с Андреевским крестом в качестве нового государственного флага Белоруссии.

«Тут несколько причин. Красный фон — традиционный для этой земли. Цвет Белой Руси, Белоруссии, цвет флагов ССРБ, БССР, РБ.

Белый Андреевский крест — олицетворяет Белую Русь. Сам же Андреевский крест — это общерусский символ, понятный для всех. Во флаге использованы славянские цвета, принятые на Панславянском конгрессе — красный, синий и белый.

У нас присутствует голубой цвет, цвет щита/свитка, на котором расположен сюжет иконы Вознесение Богородицы.

С другой стороны, мы хотели создать флаг именно Белоруссии, поэтому не стали размещать на нем двуглавого орла. Согласно исторической традиции, на груди орла нужно было бы разместить всадника, герб Великого Княжества Литовского — Погонь.

Но многие белорусы не хотят использовать этот символ, а мы стремились создать флаг, который был бы приемлемым для большинства, для людей разных взглядов, чтобы каждый мог увидеть что-то своё: люди левых взглядов — красный флаг, западнорусисты — Андреевский крест, от ВКЛ мы взяли форму щита, на котором расположена Богородица.

С другой стороны, мы не против, если при неофициальном использовании флага люди будут помещать на него близкие им символы, двуглавого орла с Погоней на груди, просто Погоню, красную звезду или зубра. Но мне больше всего нравится идея с размещением на флаге гербов белорусских областей. Они красивые и имеют хорошую историческую основу.

Андреевский крест и красный флаг придумал не Сурков. Когда я задавал такой вопрос об этом друзьям из Белоруссии, они удивлялись — там никто не слышал о движении «Наши», тем более что оно прекратило существование еще семь лет назад.

Графическое изображение флага с белым Андреевским крестом и Богородицей было создано в Минске. Сделано в Белоруссии», – рассказал Киеселев.

Проект «русского флага Белоруссии» с одобрением встречен русской патриотической общественностью, которая в знак солидарности с антилукашенковскими протестами в Белоруссии и с русскими силами этой страны, которые выступают за воссоединение всех русских исторических земель, в том числе и Белоруссии, в одно государство, «вывесила» красный Андреевский флаг на своих аватарках в Facebook.

В частности, так поступил известный российский политический философ Егор Холмогоров.

Напомним, что во время украинского евромайдана 2013-2014 г.г. пророссийскими интеллектуалами – киевским журналистом Александром Чаленко, одесским историком Александром Васильевым и др. был разработан флаг Новороссии – красный флаг с синим Андреевским крестом, обрамленным синим кантом.

4 декабря 2013 года Александр Чаленко публично призвал русских патриотов Малороссии и Новороссии, выступающих против евромайдана, «вывесить» этот флаг в своих аватарках в Facebook.