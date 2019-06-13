Предложение о двухпалатном парламенте подняло на уши свидомитов

13.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Предложение представителя президента Украины в Верховной раде Руслана Стефанчука о создании в стране двухпалатного парламента, которое выносилось на референдум еще в 2000 году, является испытанием украинского общества на толерантность к сближению с Россией.

Об этом в эфире «4 канала» заявил украинский юрист, координатор движения «Прочь от Москвы!» Андрей Смолий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Двухпалатные парламенты существуют, как правило, в федеративных государствах. То есть это США, Великобритания, Российская Федерация. И тут есть большая аналогия с тем, почему сейчас, когда вбрасываются пророссийские крючки в украинский политикум и общество, заговорили о двухпалатном парламенте. Поэтому, по моему мнению, сейчас вброс идей двухпалатного парламента является ничем другим, как испытанием реакции общества и банальным прикрыванием тех дыр, которые мы сейчас видим со стороны новой власти», – сказал Смолий.

Кандидат объединенных националистов от ВО «Свобода» Александр Алферов также высказал мнение, что это является опасной тенденцией, которая приведет к дальнейшей федерализации Украины.

«Коллега сказал, что если будет двухпалатный парламент, то нужно будет проводить консультации и конкретные договоренности с теми ста депутатами, которых не хватает, за счет реваншистских сил. Понятно, что тогда будут введены правки по поводу федерализации Украины и, возможно, этот парламент от мажоритарщиков, на самом деле, будет тем прямым контекстом к тому, что мы являемся федеративным государством – создание ста новых князей, новых панов, хозяев, герцогов, как угодно можно назвать этих людей.

Наша страна является унитарной, и нам нужно держаться этого принципа. Любая федерализация целостного тела невозможна. Невозможна федеральная Польша, федеральная Бельгия, хотя там есть и свои языковые правки, и тому подобное», – считает националист.