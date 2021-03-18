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18.03.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Донбасс, Крым, Политика, Россия, США, Сюжет дня, Украина
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Предложено расширить зону безопасности Крыма – за Перекопом

Новости Украины

Россия должна ответить на оскорбительные выпады президента США Джо Байдена рядом смелых ассиметричных шагов, лежащих вне сферы традиционной дипломатии.

Об этом в своем телеграм-канале написал профессор Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Среди таких шагов он называет: признание ДНР и ЛНР, а также создание «зоны безопасности» вокруг них; односторонние действия по закреплению государственной принадлежности территорий в Арктике; замораживание (не отказ, а именно замораживание) СНВ3; воссоединение Северной и Южной Осетии.

Кроме того, эксперт предлагает при любом признаке провокации создать зону безопасности вокруг Крыма за Перекопом.

«На это отвечать американцам будет нечем. И при этом нам нужно отказаться от громкой пропаганды. Делать это все молча, как шли в атаку, зажав ленточки от бескозырок, моряки в осажденном Севастополе. Молча. Самое страшное – когда тебя начинают убивать молча. А нам пора американцев напугать. До поноса», – написал Евстафьев.

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