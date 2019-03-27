Предложили Азарова. В Москве заговорили о создании правительства Украины в изгнании

27.03.2019, Москва, Максим Карпенко

Российская Федерация должна способствовать формированию правительства Украины в изгнании, признать его легитимным и вести переговоры только с ним.

Об этом в эфире телеканала «Россия» заявил политолог Евгений Спицын, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Эксперт напомнил, что подобный опыт был в Великобритании еще во времена Второй мировой войны.

«У нас здесь полно выходцев из Украины. Почему здесь нельзя сформировать правительство Украины в изгнании? Почему нельзя его дипломатически признавать, почему нельзя устанавливать с ним отношения. Британцы все время использовали подобного рода вещи. Во время Второй мировой войны Лондон был напичкан всеми этими правительствами в изгнании. Больше того, послы во многих государствах, послы самих государств, признавали правительства в изгнании и представляли интересы именно этого правительства», – заявил Спицын.

Его поддержал присутствующий в студии экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник предложивший на должность премьер-министра в изгнании бывшего главу украинского правительства Николая Азарова.

«30% — это 9-10 миллионов не участвуют в выборах, граждан Украины – тех, кто ДНР, в России проживают, двойное гражданство сохраняется в Крыму, в Европе и так далее. Админресурс, не допустили наблюдателей, а мы признаем выборы. Но есть логика – если не признаем, то надо что-то признать. Действуйте как американцы – надо украинцам создать свое правительство нормальное, Николая Яновича Азарова подтягивать и так далее, ни в коем случае не Януковича, это фигура отрицательная в Украине. И говорить: «Ребята, есть правительство, оно сегодня истребовано», – сказал Олейник.