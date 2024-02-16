«Предложим автономию»: в Киеве предложили зафиксировать статус Херсона и Запорожья

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Киев должен успеть попытаться подписать аналог Минских соглашений касательно Херсона и Запорожья, пока эти города находятся под контролем Киева.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путин обеспечил себе сухопутный коридор, это в первую очередь. А дальше уже сделка будет. Запорожье и Херсон – это не столицы, их статус подвешен. Кто-то скажет, что это нереалистично. Но а если будет предложение – Херсонская и Запорожская области – автономные области в составе Украины. Примерно говорю. Почему нет?» – сказал Карасев.

Он признал, что это фактически повторение Минских соглашений, но теперь для других регионов.

«По модели Минска, то как Донецк был. Луганск и Донецк отдельно надо смотреть. Крым надо отдельно смотреть. То, что Запорожье и Херсон остаются подконтрольными Украине – это важный момент. Зачем Путину эти обрубки областей? Да, там сухопутный коридор, и Азовское море. Так автономный статус – это уже другое. Тем более если будет прописан нейтралитет или внеблоковость Украины», – добавил политолог.