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Новости Украины

Соцсети лихорадит который день — на сайте главклоуна Украины зарегистрирована петиция о внесении в школьную программу предмета «Русофобия».

«Ненависть ко всему российскому растет в геометрической прогрессии. Все зверства, которые творят русские на нашей земле, порождают в украинцах жажду мести и ненависть. В связи с вышеописанным прошу вас поддержать петицию по созданию нового предмета в украинской школьной программе под названием «Русофобия».

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Или заменить предмет «Русский язык и литература» предметом «Русофобия». Наши дети — наше будущее».

И дело даже не в том, что сайт украинского президента давно превратился в помойку, особенно раздел с петициями, которые, такое впечатление, пишут Бивис и Баттхед (каков поп, таков и приход). Главное, что эта дрянь — о преподавания русофобии в школе — вообще возможна!

Впрочем, народ уже выплеснул в Интернет все, что думает на сей счет — давайте разберемся теперь, зачем была нужна эта дешевая провокация.

Автор петиции предлагает ввести русофобию вместо предмета «Русский язык и литература». Даром, что ли, я сразу подумал, что дегенерат, ведь такого предмета уже давно нет в школьной программе, русский значится в ней как «инозэмна мова» (у меня самого ребенок школьник).

То есть одна из целей автора — подбросить дров в костер национальной ненависти, даже не углубляясь в тему.

Так кто же этот талант? Читаем — Демьян Ганул, понаехавшая в Одессу отморозь, исполняющая роль верховного нациста.

Еще раз: Ганул — не одессит, но проходит в СМИ, как «одесский активист» — смотрите, мол, не одна только Фарион до скрежета зубовного ненавидит Россию из своего Львова.

То есть вторая цель — представить именно Одессу, традиционно русскокультурную Одессу, городом отпетых нацистов — смотрите, дескать, какую ненависть вызвали «зверства орков».

Упомянутый Ганул давно и плотно служит сливным бочком СБУ. Следовательно, можно предположить, что и петиция была нужна для выявления «ватного» среза общества и прощупывания почвы. Особо рьяные несогласные наверняка уже на карандаше.

И, наконец, последнее. Все вышеперечисленные выводы подтверждаются тем, что, провисев на сайте меньше недели и даже набрав более пятисот голосов, петиция чудесным образом испарилась с президентского сайта, как будто ее и не было.

Что ж, кто-то наверняка скажет, что, несмотря на всю альтернативную одаренность Зе-команды, они просто не могли не удалить мерзость о русофобии. Да и что европейские партнеры подумают, «права человека» и прочий наив. А я скажу — нет, дело совсем не в этом.

Просто не по масти главнокомандующему передавать инициативу какому-то там нацисту-активисту, пусть и на довольствии СБУ — русофобия должна исходить (и исходит) не с низов, а с самого верха. Так что русофобского предмета украинские школьники дождутся, просто соответствующий закон Зе-команда сочинит сама!

А что до реакции общественности — «ой, божечки, что же это такое творится?!» — то она инфантильна и смешна. Из-за русофобии УЖЕ льются реки крови, из-за русофобии УЖЕ фактически идет Третья мировая война, а кого-то пугает русофобский предмет в школах?..

Или по-другому — это в каких школах? В которых с начала СВО гнездятся вояки ВСУ? По Харькову это особо хорошо видно, где школы разрушены — «вызываю огонь на себя». И вам не все равно, что в них преподавать — да хоть «Майн кампф». Впрочем, судя по татуировкам-свастикам у украинских пленных, так и происходило. «Уже случилось», понимаете, уже, как герой Ульянова в «Ворошиловского стрелке» говорил.