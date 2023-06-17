Предоставить Киеву ATACMS для ударов по Крыму – экс-командующий НАТО

Западные страны в своей риторике и помощи Украине должны отойти от практики полумер и предоставить Киеву весь спектр возможных вооружений для войны с Россией.

Об этом, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире «ВВС Украина» заявил бывший командующий сил НАТО в Европе Филип Бридлав.

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«Мы часто говорим, что будем с Украиной столько, сколько нужно и дадим ей всё, что нужно, но это не полные предложения. Мы будем там столько, сколько нужно, чтобы сделать что? Мы дадим им всё, что нужно, чтобы что? Чего мы ещё не сделали, так это взять на себя обязательство завершить дело, что, на мой взгляд, означает одно – поражение России и её изгнание с украинской земли. Было бы намного чётче, если бы западные страны и западный альянс заявили: мы дадим им всё, что нужно, чтобы победить Россию и выбросить её из Украины. Если бы мы взяли на себя такое обязательство, тогда бы, возможно, был бы другой перечень и масштаб помощи для того, чтобы довести эти бои до конца», – сказал Бридлав.

Он добавил, что Украине необходимо больше дальнобойной артиллерии.

«Это гораздо большее, чем поддержка с воздуха. В первую очередь, чем они могли бы воспользоваться, так это дальнобойной артиллерией. Мы уже предоставили им «Хаймарсы» – системы, которые немедленно могут адаптироваться к ракетам большей дальности. Военные уже обучаются, нужны дальнобойные боеприпасы. Британия уже предоставила Storm Shadow. Я бы призвал США выделить ракетный комплекс ATACMS. Это бы дало Украине возможность точно, прицельно и настойчиво доставать до целей в Крыму и других регионах», – подчеркнул экс-командующий.