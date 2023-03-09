Предоставление Украине F-16 развяжет России руки для ударов по НАТО

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Украинским летчикам потребуется не менее года, чтобы научиться управлять американскими истребителями F-16.

Об этом в интервью НСН заявил генерал-майор авиации, председатель президиума «Офицеров России» Сергей Липовой, комментируя уничтожение украинского дрона в Подмосковье, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Научиться летать на современном истребителе – это вопрос не одной недели. Это, как минимум, 6 месяцев – просто летать. А для того, чтобы успешно его применять в боевой обстановке, нужно еще столько же», – сказал Липовой.

Однако он уверен, что F-16 будут поставлены Украине.

«То, что вопрос о поставке в зону СВО F-16 сейчас активно прорабатывается, это вопрос времени. Год назад Запад клялся, что будет поставлять только стрелковое вооружение. Но когда наши подразделения перехватили инициативу и начали успешно наступать на ВСУ, они сказали: мы вам поставим все, что угодно, лишь бы вы воевали. На сегодняшний день Киев получил 90% того, что запрашивал. Остались только подводные лодки и истребители. Я считаю, что это вопрос времени», – сказал Липовой.

При этом он подчеркнул, что необходимых аэродромов для приема таких самолетов у Украины нет.

«Американцы и НАТО прекрасно понимают, что для истребителей F-16 нужна сложная инженерно-аэродромная сеть, которой нет на территории Украины. Значит их нужно будет перебрасывать на территорию Польши и других соседних натовских государств. Как только первый истребитель поднимется с их территории и прилетит на территорию Украины, это будет автоматически говорить о том, что НАТО официально вступило в войну против России. Тогда Россия вправе рассматривать все аэродромы, на которых будут находиться эти истребители как военные цели. Тогда у России будут развязаны руки», – сказал Липовой.