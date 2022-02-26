Предположительно ракета ПВО Украины угодила в киевский жилой дом

26.02.2022  11:38 (Мск), Киев
Максим Карпенко.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Происшествия, Украина
Новости Украины

Сегодня утром в дом по проспекту Лобановского 6а в Киеве попал снаряд.

Разрушения произошли на уровне 18 – 21 этажей, сообщает ГСЧС Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сегодня утром в дом по проспекту Лобановского 6а в Киеве попал снаряд. Разрушения произошли...

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О жертвах и пострадавших в результате происшествия официально не сообщается, но по предварительной информации обошлось без них.

Военный обозреватель Борис Рожин в своем блоге отмечает, что удар по дому могли нанести ВСУ, пытаясь сбить российскую ракету, и напоминает, что накануне в городской черте Киева украинская армия разворачивала боевую технику.

«Вчера в городской застройке разворачивали тяжелую артиллерию. Это к вопросу о «снарядах». Относительно поврежденного дома. Украина заявила, что это был «снаряд» и что погибших нет. Так что это не российские ракеты шедшие на Жуляны», – отмечает эксперт в своем телеграм-канале.

Позже он добавил еще одну версию.

«Скорее всего это была украинская ракета ПВО, запущенная из ЗРК, развернутого в черте города (по типу ракеты есть расхождения во мнениях – тут подождем вердикт специалистов + может украинцы покажут обломки ракеты), который вел огонь по российским ракетам, которые шли на аэродром Жуляны», – пишет Рожин.

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