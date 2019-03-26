Предпоследний опрос перед выборами так и не дал ответа на вопрос: Петр или Юлия?

26.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

В первой половине марта согласно соцопросам Юлия Тимошенко вышла на второе место с небольшим отрывом от Петра Порошенко, сместившегося на третье, а шоумен Владимир Зеленский опережал их почти вдвое, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в совместном исследовании КМИС, Центра Разумкова и Социологической группы Рейтинг среди 15 тысяч человек.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

За лидера «Батькивщины» готовы отдать голос 16,6%. Желание проголосовать за действующего президента выразили 16,4% тех, кто определился с выбором и намерены принять участие в голосовании.

При этом лидером остается Зеленский, которого поддерживают 27,7%.

Главу «Громадянської позиції» Анатолия Гриценко в начале марта планировали поддержать 9,7%.

Еще 8,4% готовы проголосовать за Юрия Бойко, чей рейтинг снизился за месяц на почти один процент.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко набирает в соцопросе 5,3%, нардеп от «Оппозиционного блока» Александр Вилкул — более 4%.

Опрос проводился 5-14 марта 2019 года среди 15 тысяч респондентов во всех областях Украины, кроме неподконтрольных территорий. Статистическая погрешность — не более 0,8%.

По данным исследования КМИС, проведенного 14-22 марта, лидером среди кандидатов в президенты является Зеленский, за которого готовы отдать свои голоса 32,1%. Тимошенко и Порошенко делят второе и третье места.