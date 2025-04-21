Предпосылок для завершения конфликта нет – социолог

На фронте сейчас ожидается лишь ожесточение боевых действий.

Об этом в интервью блогеру и предпринимателю Александру Бобылеву заявил эмигрировавший с Украины социолог Евгений Копатько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это надолго, я предпосылок к окончанию конфликта пока не вижу. Это вот есть и коротко и внятно – в ближайшее время. Одна из причин, которую я пытаюсь объяснить… вспомните, когда начался второй Майдан, сказали, что закончится и заберут власть, «Минск-1», «Минск-2», сказали, что будет мир. Сменилось два президента, мы к миру не приблизились ни на грамм. Миллионы людей уехали из страны, поменялась жизнь людей, которая строилась годами и десятилетиями. Вот уже сейчас процесс, в котором мы находимся, в перманентном конфликте, больше десяти лет, после того, как пролилась кровь. Вы хотите, чтобы, скажем, завтра ответ был – да, не будет такого…

Прекращение огня – это еще адаптация к другому, холодному миру или холодной войне без кровопролития, это тоже травматичный период жизни для целого общества. Еще раз говорю – переход в другое состояние, это тоже путь довольно длительный… Я не вижу пока предпосылок для прекращения огня, потому что на фронте сейчас идет ожесточение», – заявил Копатько.