Предпосылок к переговорам нет: Западный федеральный округ, а не Украина – Коц

Анатолий Лапин.  
21.10.2024 11:59
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


Россия должна добиваться полного уничтожения украинской государственности.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия должна добиваться полного уничтожения украинской государственности. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда»...

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«Как по мне, конечная цель – это полное уничтожение украинской государственности как таковой… Конечно, задача максимум – это полное низложение украинской государственности, контролируемое нами правительство новой Украины, а лучше – вообще никакой Украины, просто Западный федеральный округ Российской Федерации

Нет сейчас предпосылок для каких-то переговоров. Есть вероятности, пока очень призрачные, к заморозке по линии фронта, что предлагают и представители Большого Юга, включая Китай, то есть какой-то вариант корейского, такой вариант призрачный есть. А так, чтобы договориться и все остались довольны – на сегодняшний день никаких предпосылок для этого нет», – заявил Коц.

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