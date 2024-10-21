Россия должна добиваться полного уничтожения украинской государственности.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как по мне, конечная цель – это полное уничтожение украинской государственности как таковой… Конечно, задача максимум – это полное низложение украинской государственности, контролируемое нами правительство новой Украины, а лучше – вообще никакой Украины, просто Западный федеральный округ Российской Федерации…

Нет сейчас предпосылок для каких-то переговоров. Есть вероятности, пока очень призрачные, к заморозке по линии фронта, что предлагают и представители Большого Юга, включая Китай, то есть какой-то вариант корейского, такой вариант призрачный есть. А так, чтобы договориться и все остались довольны – на сегодняшний день никаких предпосылок для этого нет», – заявил Коц.