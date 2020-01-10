Предпосылок к развалу Украины все больше – экс-министр

10.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украина оказалась на краю бездны, за которой – окончательно разорванная на части страна.

Об этом в эфире телеканала «112» заявил экс-министр внутренних дел Украины, последний украинский премьер-министр Крыма Анатолий Могилёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы будем и дальше стоять на радикальных [позициях] и с одной, и с другой стороны, мы страну разорвём на части, её не останется. И мы уже подошли к краю этой бездны», – заявил Могилёв.

«Что-то у меня впечатление, что вы склоняетесь к тому, что страну-таки разорвут на части, или мне так кажется?» – уточнил телеведущий.

«Во всяком случае, предпосылок к этому всё больше и больше, это страшно. Когда у нас полкабмина и всех наблюдательных советов, госкомпаний – это иностранцы, люди, которые живут или у которых семьи учатся за границей, их, в принципе, не особо волнует эта страна. Пока у нас не будет людей с государственным мышлением в системе госуправления, толку в стране не будет», – ответил экс-министр.