Предприимчивые одесситы хотели переправить в Израиль 300 тысяч пачек сигарет под видом туалетной бумаги

30.08.2018, Киев, Семен Дорошенко

Из Одессы в Израиль под видом туалетной бумаги пытались переправить более 300 тыс. пачек сигарет стоимостью более 12 млн грн, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает Отдел коммуникации Государственной пограничной службы Украины.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте или канал YouTube

“Вчера, благодаря проведенным оперативными подразделениями Южного регионального управления Госпогранслужбы мерам пресечена попытка незаконного перемещения из Украины в Израиль крупной партии сигарет. Транспортировали их под видом туалетной бумаги и планировали переправить в контейнере через пункт пропуска “Одесский морской торговый порт”, – говорится в сообщении.

Как отмечается, всего среди груза туалетной бумаги, который занимал лишь несколько рядов, правоохранители насчитали 333,6 тыс. пачек сигарет на 12,6 млн грн.

Сейчас также установлено, что отправителем груза является черновицкая фирма, которая оформила груз на Черновицкой таможне и направила в Одессу для отправки морским путем в Израиль.