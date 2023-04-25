«Предпринимается всё» – Минкурортов обещает автолюбителям ускорить проезд по Крымскому мосту

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Основной туристический поток в Крым составят автотуристы, которые приедут по транспортному переходу через Керченский пролив.

Уже в предстоящие майские праздники процедура досмотра автомобилей перед въездом на мост должна быть оптимизирована и ускорена так, чтобы туристы проводили в ожидании не больше часа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нет каких-то предпосылок к тому, что направление изменится, – сообщил в эфире «Крым 24» министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко. – Мы понимаем, что в прошлом году практически 80% туристов прибыли автотранспортом, и оставшиеся там порядка 20% железнодорожным сообщением. И в этом году многое предпринимается по наращиванию пассажиропотока. Что касается автомобильного сообщения, то здесь предпринимается всё, чтобы ускорить процедуру прохождения досмотра на Крымском мосту до майских праздников. Глава Крыма встречался с руководством Росавтодора, Минтранса… и есть ряд идей по упрощению этой процедуры, по её ускорению. Больше досмотровых комплексов там должно быть открыто буквально в ближайшие дни. Всё это должно серьёзно ускорить процесс прохождения Крымского моста, но безопасность, всё-таки, прежде всего».

Со своей стороны, Министерство курортов и туризма планирует на майские праздники опробовать Туристско-информационный центр на Крымском мосту со стороны Краснодарского края.

«Там будет предоставляться информация о бронировании, справочная информация, как доехать, куда попасть, снятие каких-то конфликтных ситуаций, проблемы – это также будет задача сотрудников Туристско-информационного центра. Повторюсь, сейчас он будет работать, скорее всего, в формате временном, но вполне реально сделать его постоянно», – считает министр.

Судя по отзывам в телеграм-канале, объединившем автомобилистов по обе стороны Керченского пролива, очередь на прохождение контроля составляет от 1,5 до 3 часов. Открытие Туристско-информационного центра автомобилисты не обсуждают, их больше волнует установка туалетов вдоль дороги, где даже кустиков нет. С нетерпением ждут 27 апреля – министр транспорта Крыма Николай Лукашенко заявил, что уже в этот четверг скорость прохождения досмотра на Крымском мосту превысит 250 авто в час, а к лету возрастет до 700 авто в час.