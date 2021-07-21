Предприниматель Андрей Шпиленко: «Моя давно погашенная судимость — это моя гордость!»

21.07.2021, Москва, Андрей Соколов

Кандидат в депутаты Государственной Думы РФ от партии «Родина» Андрей Шпиленко рассказал представителям прессы о своей судимости.

Накануне стало известно, что по 213-му округу в Госдуму избирается бывший якобы «уголовник» Андрей Шпиленко. О своей судимости кандидат рассказал изданию «Новый День» сам, заявив, что даже отчасти гордится ею.

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Осужден он был по статье 285 ч.1 «Превышение должностных полномочий». Судимость была погашена в 2001 году. По словам Шпиленко, наказание ему было назначено в виде штрафа в размере двух с половиной тысяч рублей. Это своего рода «награда» за службу в вооруженных силах.

В нулевых российская армия находилась в ужасающем состоянии. Офицерам не платили зарплаты, командиры снимали с боевой техники различные запчасти и прятали, так как военнослужащие срочной службы могли их продать.

В 2000-м году Андрей Шпиленко получил назначение на должность командира роты обеспечения учебного процесса. Как вспоминает бывший военный, иногда с неисправных машин снимались комплектующие и устанавливались на другие, просто чтобы хот бы часть машин могла ездить.

Рядом с военной частью находился авторемонтный завод. Он использовал ровно такие же машины. Военные и заводские договорились, что первые помогают вторым ремонтировать машины, рассказал офицер. За это с завода предоставляют необходимые запчасти на неисправную технику в части. Выходы бойцов на ремонтные работы в расположение завода были согласованы со старшими командирами. Как-то солдаты возвращались с этого задания, и их остановил патруль. Стали вымогать с капитана Шпиленко материальные блага, угрожая в противном случае сообщить в прокуратуру. Итогом и стал злополучный денежный штраф.

Как офицер, он пытался честно служить Родине в то непростое время. Обеспечивал солдат – всю тысячу человек – всем необходимым для несения службы. Обеспечивал и учебный процесс, что входило в его непосредственные задачи как командира. И вот теперь недоброжелатели припомнили тот давний инцидент.

Андрей Шпиленко учился в Суворовском училище. Он окончил Санкт-Петербургское высшее военное командное училище с золотой медалью. Его фамилия выбита золотыми буквами на доске почета на стене училища, он добился многих выдающихся успехов. Был президентским стипендиатом. Сегодня кандидат экономических наук Андрей Шпиленко является директором «Ассоциации развития кластеров и технопарков России» и международным консультантом программы развития ООН.