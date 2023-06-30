Предпринята попытка ликвидировать плацдарм ВСУ под Антоновским мостом. Идет бой

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Занявшие позиции под опорами взорванного Антоновского моста в районе Херсона подразделения ВСУ якобы не смогут двигаться дальше.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказал бывший полковник российского спецназа военный аналитик Анатолий Матвийчук.

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«Антоновский мост – это дорога, которая связывает оба берега Днепра, и мы пользовались этим мостом для переброски своих сил и средств. ВСУ в рамках контрнаступления решили все-таки переправиться на левый берег и доказать таким образом свое стремление идти на Крым. Но высадившийся десант дошёл только до опор моста. Дело в том, что после того как противник взорвал Каховскую ГЭС, там образовалось непроходимое болото, нанесло очень много ила. Да, они находятся там, но дальше не идут. Это говорит о том, что сил и средств удержать этот плацдарм у них нет», – сказал Матвийчук «Московскому комсомольцу».

По его словам, противник подтянул к этому участку системы ПВО и радиоэлектронной борьбы в надежде продолжить операцию на этом участке фронта, но просчитался с уязвимой и чувствительной западной техникой.

«Разрушив дамбу Каховского водохранилища, они надеялись, что Днепр обмелеет и это позволит им спокойно переправиться на левый берег. Но они не учли одного – западная техника, которая стоит у них на вооружении, не может пройти через болото. Она способна ездить по песку, асфальту, но не по болоту. Сейчас они будут стараться каким-то образом создать плацдарм с последующим его расширением. Возможно, начнут какие-то наступательные действия. Но, как я понимаю, наши ребята, а также ВКС начеку. Как только противник создает десантные группы на правом берегу, наша артиллерия уничтожает эту банду», – успокаивает полковник.

Военный тг-канал «Два майора» описывает текущую ситуацию в районе моста в гораздо менее оптимистичных красках.

«Антоновский мост, наш берег Днепра. Херсонская область. Очередная попытка зачистить местность нашей пехотой и техникой провалилась. Есть погибшие и раненые с нашей стороны. Потеря техники. Противник дистанционно заминировал район. Наши отцы-командиры зачем-то полностью выполняют замысел противника по вытягиванию наших сил на открытую местность под вражеский огонь, хотя силы противника не представляют угрозы в плане его дальнейшего продвижения. В настоящее время противник продолжает удерживать небольшой плацдарм на нашем берегу. Действия на земле мотострелковыми подразделениями ВС России вызывают плотный артиллерийский огонь противника с его берега. Сами силы противника находятся в укрытиях под мостом. Войска просят нанесения точного удара авиацией и ракетным вооружением по основаниям Антоновского моста с обеих сторон», – пишет паблик сегодня утром.

Чуть позже последовало уточнение:

«Ракетный удар ОТРК «Искандер» по мосту все же был нанесён ВС России. Сложился пролет над местом высадки малого десанта ВСУ. Тем не менее, противник к этому времени уже рассредоточился на местности и занял оборону численностью до 70 человек (не надо говорить о форсировании Днепра крупными силами). Ошибка в действиях ВС России была допущена в связи с тем, что не был взят в расчет срок самоликвидации дистанционных мин. 48 часов не прошло с момента минирования, что привело к подрыву нашей бронетехники. В настоящее время враг готовит минометный обстрел со своего берега. Идёт бой».

Подтверждает предпринимаемые попытки ликвидации плацдарма и тг-канал проекта «Рыбарь», основанного военным аналитиком Михаилом Звинчуком.

«На Херсонском направлении продолжается операция по ликвидации плацдарма ВСУ на Антоновском острове. Несмотря на все усилия, противник все еще контролируют территорию как у самого моста, так и на дачах западнее», – пишет паблик Звинчука в утренней сводке.