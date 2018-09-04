Предприятия ДНР увеличивают объемы произведенной продукции

04.09.2018, Донецк, Александр Гусар

Донецкая Народная Республика продолжит курс на развитие промышленного производства и укрепления своей экономической независимости.

Об этом сегодня на брифинге рассказал министр промышленности и торговли ДНР Алексей Грановский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте или канал YouTube

Министр рассказал об успехах, достигнутых республикой за последнее время в области развития собственного производства.

«Сегодня мы говорим о том, что промышленный комплекс уверенно развивается, и мы планируем увеличивать объёмы произведённой продукции, выходить на новые рынки сбыта, а это, соответственно, создание новых рабочих мест, заработная плата и социальные гарантии для граждан Донецкой Народной Республики», – отметил Алексей Грановский.

Он подчеркнул, что этот курс выработал глава ДНР Александр Захарченко, трагически погибший в результате теракта несколько дней назад, и нынешнее руководство республики будет полностью придерживаться этого курса.

«Я буквально вчера читал одно из выступлений Александра Захарченко. Он сказал журналистам: «Вне зависимости от того, буду я жить, или нет, буду я главой республики или нет, я хочу построить тот фундамент, который не даст изменить политику государства, построить тот путь, который не даст увести государство от выбранного мной курса», – процитировал министр слова погибшего лидера.

“Я уверенно заявляю, что этого курса мы придерживаемся”, – резюмировал Грановский.