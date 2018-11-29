Предприятия «Укроборонпрома» переводят на «военные рельсы»

29.11.2018, Луганск, Александр Гусар

С введением военного положения на Украине ряд оборонных предприятий решено перевести на военный режим работы.

Такую информацию сегодня во время брифинга озвучил начальник пресс-службы управления НМ ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После введения военного положения в ряде областей Украины воинские части и подразделения ВСУ приведены в полную боевую готовность. Помимо этого, на военный режим работы переведены и ряд предприятий оборонной промышленности Украины», – сообщил Яков Осадчий.

Он рассказал, что по данным разведки ЛНР, Николаевский авиаремонтный завод, входящий в концерн «Укроборонпром», уже с 24 ноября перешел на режим работы военного времени.

«С 26 ноября все сотрудники предприятия, а это около 500 человек, ежедневно работают, не покидая предприятие. Руководством организована посменная работа по восстановительному ремонту самолетов ИЛ-76 и ИЛ-78, а также среднему ремонту СУ-24», – добавил начальник пресс-службы ЛНР.