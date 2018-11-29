29.11.2018, Луганск, Александр Гусар
 
Война, Вооруженные силы, Киев, Общество, Украина
Просмотров:

Предприятия «Укроборонпрома» переводят на «военные рельсы»

С введением военного положения на Украине ряд оборонных предприятий решено перевести на военный режим работы.

Такую информацию сегодня во время брифинга озвучил начальник пресс-службы управления НМ ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«После введения военного положения в ряде областей Украины воинские части и подразделения ВСУ приведены в полную боевую готовность. Помимо этого, на военный режим работы переведены и ряд предприятий оборонной промышленности Украины», – сообщил Яков Осадчий.

Он рассказал, что по данным разведки ЛНР, Николаевский авиаремонтный завод, входящий в концерн «Укроборонпром», уже с 24 ноября перешел на режим работы военного времени.

«С 26 ноября все сотрудники предприятия, а это около 500 человек, ежедневно работают, не покидая предприятие. Руководством организована посменная работа по восстановительному ремонту самолетов ИЛ-76 и ИЛ-78, а также среднему ремонту СУ-24», – добавил начальник пресс-службы ЛНР.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,


ReCreative


Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть