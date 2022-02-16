Председатель Мюнхенской конференции: Мы не осознали историческое значение речи Путина

16.02.2022  09:58 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Грузия, Дзен, НАТО, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Запад совершил фатальную ошибку, предложив в 2008 году инициировать вступлении Грузии и Украины в НАТО.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Коммерсанту» заявил Вольфганг Ишингер, председатель Мюнхенской конференции по безопасности, от участия в которой в этом году отказались российские официальные лица, объяснив, что организаторы мероприятия перестали выступать с нейтральных позиций.

Запад совершил фатальную ошибку, предложив в 2008 году инициировать вступлении Грузии и Украины в...

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Издание напомнило, что недавно знаменитой «мюнхенской речи» Владимира Путина на прошлой неделе исполнилось 15 лет, и поинтересовалось, не было ли ошибкой нежелание Запада воспринять всерьез слова российского лидера .

«Да, и я многократно об этом говорил. Это моя критика самих себя, западных правительств. Я тогда сам как участник конференции сидел в зале и очень внимательно слушал эту речь. Но я признаю, что и я сам, и многие мои коллеги, видимо, тогда не осознали ее политическое и историческое значение, а потому не сделали правильных выводов. Особенно США ее недооценили. Иначе они бы в 2008 году не предложили инициировать процесс принятия Украины и Грузии в НАТО. Мне было тогда очевидно, и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель было очевидно, что этот шаг нарушает российские «красные линии», – признал Ишингер.

Он рассказал, что с тех пор неоднократно пытался убедить Путина еще раз приехать в Мюнхен.

«Сейчас, через 15 лет после его речи, у него была бы хорошая возможность вновь представить свой взгляд на происходящее. Это можно было бы сделать даже в онлайн-формате из Москвы. Ему даже не пришлось бы покидать Кремль. Это относится и к Сергею Лаврову», – добавил председатель Мюнхенской конференции.

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