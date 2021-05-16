Председатель партии «Родина» Алексей Журавлёв в Великих Луках: «Преклоняя колено, возлагаю цветы»

16.05.2021, Москва, Игорь Фролов

Депутат Госдумы Алексей Журавлёв, несмотря на его известность, во время визита в Великие Луки нашел время не только для заявлений и дебатов – как это и положено публичному человеку – но и для прямого общения с самыми разными простыми людьми.

16 мая депутат Госдумы Журавлёв отправился на центральный городской рынок, где был немедленно узнан многими людьми, которые буквально засыпали вопросами человека, которого они до этого видели только в телевизоре. Без доли пафоса, несмотря на располагающее к этому название партии, Алексей Журавлёв пообщался с настоящими патриотами Великих Лук. ВСПК «Маргелов» возглавляет Алексей Скачков — не понаслышке знающий, что такое армия, ВДВ и боевые действия. Все свои знания он вкладывает в воспитание подрастающего поколения молодых великолукчан, по настоящему и без какого либо позёрства прививает патриотизм среди молодёжи, с которой ему удалось пообщаться:

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«Мне очень нравится, что в таком небольшом городе так много истории, так много патриотизма. Чувствуется мощь. Чувствуется Россия. Сегодня то, что вы патриотичны, то, что вы любите Родину – это государственное дело. Это то, что нужно нашей стране», – заявил Журавлев.

В окружении юных патриотов и их наставников Алексей Журавлёв посетил воинские захоронения в Великих Луках, где в тишине, с искренней горечью и с признательностью за совершённые подвиги и отданные жизни возложил цветы к мемориалам.