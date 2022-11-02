Председатель «Просвиты»: «голодомору» пора придать размах Холокоста

Новости Украины

Майдана 2014 года и нацификации Украины могло бы не произойти, если бы не депутаты, которые ещё при президенте Ющенко не поддержали закон «о голодоморе».

Об этом на круглом столе в Киеве заявил председатель ВУТ «Просвита» Павел Мовчан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Нам содействия не будет. Мы понимаем, кто при власти, мы понимаем, почему они так ведут себя. Почему тридцать лет эта тема («голодомор» – ред.) не приобрела того значения и резонанса, который должен был быть для Украины? Идя сюда, мы вспомнили, как принимался закон времен Виктора Андреевича, 228 голосов (Верховная рада по инициативе тогдашнего президента Виктора Ющенко приняла закон, признающий «голодомор» геноцидом украинцев – ред.), остальные – была оппозиция страшная. Куда она делась? Она сегодня при власти, они фактически по идеологическим направлениям. Если бы не это, что случилось со страной, благодаря московщине, то она так бы и двигалась, постепенно Украина бы растворялась. Это был такой алгоритм, который устраивал тех, кто здесь, на Украине, и большинства тех, кто в Москве. Что происходит? Смотрите, мы в сентябре отмечали очередную годовщину Холокоста, как работало информационное пространство, сколько на эту тему было времени отведено? Сегодня я не вижу этой темы. Она не присутствует ни в одном марафоне. Это тоже наши требования, обращения. На это нужно делать акценты, потому что я не вижу других сил», – страдал свидомит.

«Политической силы, которая бы озвучила наши темы в Верховной раде, нету. То, что прекратила свою деятельность даже такая единственная радикальная партия как «Свобода», потому что они все на войне, это тоже наводит такие определенные зоны затуманивания. Нам необходимо собираться не только по презентациям, по проведению конференций. Нам необходимо сесть и разработать целый набор обращений и документов, которые мы требуем в сегодняшней ситуации от власти», – возмутился Мовчан.