Председатель Совета Европы не смог ответить, за что вводятся санкции против крымчан

31.03.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Министр ФРГ не нашёл что ответить на вопрос, считают ли в Берлине, что у русских есть тоже право на воссоединение, или же это прерогатива исключительно немецкого народа.

Об этом на заседании Совета Федерации заявила сенатор РФ Светлана Горячева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«23 и 24 марта этого года в формате видеоконференции состоялась 1-ая часть 40-й сессии местных и региональных властей Совета Европы, напомню, что в него входят местные и региональные власти 47 европейских стран…

Предсказуемо отметилась делегация Украины, представитель которой посетовала, что реформы местного самоуправления, проводимые администрацией Зеленского, оказались невозможными в Крыму из-за российской оккупации. Ей был нами дан достойный ответ.

Сессия завершилась выступлением министра ФРГ Михаила Рота, в связи с председательством Германии в кабинете министров Совета Европы. Он должен был ответить на письменные вопросы членов Конгресса», – сказала Горячева.

При этом по её словам, среди прочих, был вопрос сенатора, а теперь уже и. о. губернатора Олега Мельниченко.

«Вот суть этого вопроса. В 90-м году объединение Германии обосновывалось правом немецкого народа на воссоединение. Считают ли в Берлине, что такое право существует только у немецкого народа, а у русских его нет и быть не может?

Причем, в случае с Германией это было сделано без всякого народного волеизъявления, путем поглощения территории одного государства другим. В Крыму же состоялся референдум, на котором подавляющее большинство населения высказалось за возвращение в Россию. Так за что санкциями наказывают крымчан?

Как и ожидалось, этот вопрос оказался в числе тех, на который министр не успел якобы ответить из-за ограниченности во времени. Но мы ждем его ответ в письменном виде в соответствии с регламентом конгресса», – рассказала сенатор.