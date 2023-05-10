Председатель украинского суда перешла на сторону России – СБУ

Игорь Шкапа.  
10.05.2023 12:58
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политические репрессии, Россия, СБУ, Спецслужбы, Украина


Председатель Полтавского районного суда симпатизировала РФ и работала на российские спецслужбы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.

Председатель Полтавского районного суда симпатизировала РФ и работала на российские спецслужбы. Об этом, передает...

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«Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства сотрудничества с врагом главы Полтавского районного суда. Чиновница была завербована ФСБ и «сливала» оккупантам информацию об украинских защитниках на юге нашего государства. Кроме того, она рекомендовала своему российскому куратору «кандидатуры» гауляйтера Бердянска и руководителям одной из захваченных местных больниц», – говорится в сообщении.

Утверждается, что судья была разоблачена «в результате комплексных мероприятий в апреле этого года».

«По материалам Службы безопасности, Высший совет правосудия принял решение об отстранении фигурантки от занимаемой должности. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Напомним, что чиновница по собственной инициативе вышла на российскую спецслужбу в начале полномасштабного вторжения России. В то время она находилась в Бердянске, где работала судьей в горрайонном суде.

Установлено, что в конце марта прошлого года она передала оккупантам информацию о перемещении трех бойцов отдельного отряда спецназа «Азов» из Мариуполя в район Мангуша.

Также изменница призвала других работников суда поддержать российских оккупантов и сотрудничать с ними», – отчитались в СБУ.

Женщине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

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