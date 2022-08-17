Председатель укро-аграриев призвал к принудительной эвакуации из Донбасса рекордного урожая зерна

Новости Украины

На оккупированных киевским режимом территориях Донбасса собрали рекордный урожай, однако в свете того, что Киев вот-вот потеряет эти территории, украинские власти даже не думают о вывозе зерна на Украину.

Об этом в эфире YouTube-канала «Alpha media» заявил глава Всеукраинской аграрной рады Андрей Дыкун, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«У нас в этом году хороший урожай на Востоке Украины. Особенно в Донецкой области. Друзья в Марьинском районе говорят, что за 70 лет таких урожаев не видели. У нас есть такая проблема, там линия фронта Авдеевка –Марьинка проходит, и на сегодняшний день наши парни крепко держат оборону, они там не могут пройти. Но есть такая угроза, что они смогут пройти, как произошла оккупация всей Луганской области. Они и не скрывают, что они это хотят сделать», – переживал он.

«Теперь вопрос – у нас рекордный урожай зерна в Донецкой области, что с ним нужно сделать в этой ситуации? Я думаю, что нужно принимать решение и вывезти его на государственные элеваторы, потому что если прорвут, то мы просто подарим сотни тысяч, миллион тонн зерна нашим врагам. Этого делать нельзя. Ничего не делается, пишем письма, сообщили, уже месяц об этом говорим. Мы не можем этот вопрос решить», – сокрушался Дыкун.