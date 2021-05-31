Председатели Госдумы и Народной скупщины осудили вмешательство Запада в дела суверенных государств

31.05.2021, Москва, Алексей Топоров

Спикер Народной скупщины Сербии Ивица Дачич встретился в Москве с председателем Государственной думы России Вячеславом Володиным.

Володин также пригласил сербских парламентариев принять участие в июльской Парламентской Ассамблее ОДКБ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе встречи в Москве главы парламентов России и Сербии выступили за развитие взаимодействия на уровне комиссии высокого уровня, профильных комитетов и в рамках международных организаций.

«Отношения между нашими странами динамично развиваются, надо отметить большой вклад наших президентов – президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Сербии Александра Вучича, – сказал Володин. – Мы ищем новые формы сотрудничества: от привычных межпарламентских контактов в рамках групп дружбы мы перешли к реализации формата создания совместной комиссии высокого уровня. В этой связи нам правильно обсудить вопросы, которые могут быть в повестке работы межпарламентской комиссии. Мы выносим на комиссию высокого уровня три ключевые темы. Во‑первых, развитие наших экономических отношений. Во‑вторых, реализация гуманитарных проектов, где ключевым вопросом считаем создание международного института исторической памяти в Белграде. Инициаторы этого проекта – парламенты наших стран. И, конечно, обсуждение взаимодействия и выстраивания отношений на международных площадках с тем, чтобы мы могли поддерживать, усиливать друг друга, отстаивать интересы граждан России и Сербии. От этого мы все только выиграем».

Ожидается, что заседание межпарламентской комиссии высокого уровня состоится в Белграде осенью этого года. Вячеслав Володин также отметил, что Россия и Сербия эффективно работают в рамках международных организаций, например, в ПАСЕ.

«Есть много тем, которые мы одинаково понимаем. Мы считаем недопустимым вмешательство в дела суверенных государств. Особенно когда речь идет о навязывании ценностей. У нас есть своя история, культура, традиции, вера. И мы против, когда некоторые государства, при поддержке международных институтов, пытаются привнести в наши страны свои стандарты и ценности.. Я приглашаю вас принять участие в Парламентской Ассамблее ОДКБ. Заседание пройдет в очном формате 1 июля в Таджикистане. Будем рады встрече на этой парламентской площадке», – добавил председатель Государственной Думы.

Также Володин пригласил сербских парламентариев принять участие в качестве наблюдателей на выборах в Государственную Думу.

«Наши отношения находятся на очень высоком уровне, как и отношения между нашими двумя президентами, – ответил в свою очередь Ивица Дачич. – У нас стратегическое партнерство и общие интересы, общие проблемы и вызовы. И в это время очень важны союзничество и солидарность… Я бы хотел еще раз повторить, что Сербия никогда не присоединится к санкциям против РФ, которые вводят международные организации или отдельные страны».