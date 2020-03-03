Председателю Львовского облсовета «прилетело» от Януковича

03.03.2020, Киев, Тарас Стрельцов

Против председателя Львовского облсовета Александра Ганущина и ряда его известных подельников по майдану открыто уголовное производство по иску беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.

Об этом сам Ганущин сообщил у себя в «Facebook» , передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Янукович, который позорно бежал из страны после расстрела Небесной Сотни, решил напомнить о себе. На днях ко мне, как к физическому лицу Ганущину А.А., поступил запрос от адвоката АО «Авер ЛЕКС» Биленко Б.В., который выступает в интересах В.Ф. Януковича.

В нем, в частности сообщается, что открыто уголовное производство по факту совершения Турчиновым А.В., Парубием А.В., Наливайченко В.А., Тенюхом И.И. и другими лицами захвата государственной власти, государственной измены, действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины и других преступлений.

Теми «другими лицами» представители четвертого президента считают и физическое лицо Ганущина А.А., который якобы в ночь с 18 на 19 февраля 2014 вместе с «группой неустановленных лиц» осуществили блокирование воинской части А0284, на ул. Стрыйской, 88, и попытались захватить огнестрельное оружие и боеприпасы, которые там хранились», – написал Ганущин.

«Реагируя на соответствующий адвокатский запрос, хочу подчеркнуть: ни одному человеку, а тем более президенту-беглецу, не удастся запугать и совершать политические преследования активных участников Революции Достоинства, будь это на Евромайдане в Киеве или во Львове», – храбрится майданщик.