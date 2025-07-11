Предшественник Венса воодушевлён «одумавшимся» Трампом: Пора снова вооружать Украину!

Елена Острякова.  
11.07.2025 16:32
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Президент США Дональд Трамп «начинает понимать, что Владимир Путин хочет не мира, а Украину».

Об этом бывший вице-президент США Майк Пенс, занимавший этот пост во время первого президентства Трампа, заявил в интервью CNN, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент США Дональд Трамп «начинает понимать, что Владимир Путин хочет не мира, а Украину»....

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«Пришло время возобновить нашу военную поддержку Украине и дать понять, что мы будем оказывать эту поддержку вместе с нашими европейскими союзниками, пока не будет достигнут справедливый прочный мир. Я надеюсь, что будет внесен законопроект о санкциях против России на рассмотрение Сената», – сказал Пенс.

Он надеется, что законопроект о вторичных американских санкциях против стран, торгующих с Россией, предложенный сенатором Линдси Грэмом (внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов) «заставит Путина задуматься».

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