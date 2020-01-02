«Представить не могли!» – Генерал-АТОшник возмутился падению уровня «свидомости» в 2019 году

02.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

За 2019 год на Украине было поставлено под сомнение всё, что дорого «свидомому» сердцу настоящего национал-патриота.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-командующий «АТО», депутат от «Европейской солидарности» генерал-лейтенант Михаил Забродский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что Украину конца 2019-го и конца 2018 года нельзя сравнивать, мы очень хорошо ощущаем. В конце 2018 года мы даже представить себе не могли то, что кто-то из волонтёров будет задержан по невразумительным обвинениям и с невнятными, очень туманными перспективами этого уголовного дела.

Мы даже представить не могли, что за какой-то видеоролик или пост в «Facebook» общественный деятель и будет тоже привлечён к уголовной ответственности по вопросам угрозы верховному главнокомандующему! Это очень непросто воспринимать.

Мы не могли даже представить, что кого-то назовут «нацистом», кто увлёкся идеями превосходства арийской расы и после этого решил применить какие-то методы и связать это с убийством Павла Шеремета», – негодовал Забродский.

«Да, в этом плане, это было бы очень непросто предусмотреть и даже невозможно представить. Я так понимаю, что главное, что отличает конец 2018-го и 2019-го – сейчас нашему обществу навязывают немного другое отношение к событиям и вещам, к которым мы привыкли за эти пять лет.

И вопросы не только «армии мовы и веры», вопрос отношения общества к тем самым общественным активистам, к тем самым волонтёрам, к государственным деятелям, которые все пять лет держали эту страну на себе, на своём неравнодушии, на своей активной общественной позиции, на своём энтузиазме и в том числе на материальных средствах.

А сейчас нам предлагается, пока ещё не очень навязчиво, но очень резонансно, рассмотреть новое отношение к тому, что происходит – а действительно ли они такие бескорыстные, а правда ли, что у них исключительно патриотические идеи, которые очень граничат с националистическими идеями превосходства какой-либо расы.

Вот это воспринять очень тяжело, и в этом, на мой взгляд, главная разница», – возмущен депутат от «партии войны».