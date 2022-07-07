«Представить невозможно» – Матвиенко выступила за ликвидацию киевского режима

Народ Украины должен был давно поднять бунт против своего правительства.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявила спикер Света Федерации РФ Валентина Матвиенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«То, что творит марионеточное правительство Украины, в любой демократической стране – народ бы давно дал адекватный ответ. Это правительство просто бы смели. Но в Украине все последние годы формировалась такая атмосфера страха, такое зомбирование людей, что воля народа полностью подавлена. Это мы видим на тех территориях, которые сейчас освобождаются от этого нацистского режима.

Это один из инструментов манипулирования мнением собственных граждан – нагнетание страха и угроз. Много знакомых на Украине. Он такие вещи рассказывают, что просто изымают телефоны, проверяют, есть ли звонки с России, проверяют, какую информацию люди искали в интернете. И сразу СБУ записывает людей во враги Украины. Представить невозможно, чтобы это произошло в любой по-настоящему демократической стране», – сказала Матвиенко.