Представитель Белого дома: «Большой обмен» с Россией не приблизит окончание войны

Большой обмен российских разведчиков на американских шпионов, немецких террористов и российских либералов-иноагентов никак не повлияет на мирные переговоры по украинскому конфликту.

Об этом координатор по стратегической безопасности Белого дома Джон Кирби заявил в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не думаю, что тут есть какая-то связь. Те переговоры, которые мы вели, мы вели их в отрыве от всего остального. Так было всегда. Когда мы общались с российскими коллегами, мы обсуждали только этот обмен – и больше ничего. Наша позиция в отношении России остается неизменной. Президент Байден по-прежнему считает, что мы должны помогать украинцам добиваться успехов на поле боя. Президент Путин должен ответить за все, что он делает в Украине и других странах. Это не меняется.

Я не думаю, что этот обмен приведет к каким-то переговорам между Украиной и Россией. Только президент Зеленский может решить, когда эта война закончится за столом переговоров. Мы хотим, чтобы у него была сильная переговорная позиция. Для этого ему нужно помогать на поле боя», – вещал Кирби.